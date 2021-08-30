Врач назвал запрещенные перед прививкой от коронавируса продукты

Врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов назвал продукты, употребление которых может ухудшить самочувствие после прививки от коронавируса. Он отметил в интервью радио Sputnik, что употребление углеводов запрещено, поскольку сахар усиливает побочные эффекты.

Специалист пояснил, что особая подготовка перед вакцинацией не требуется, однако следует скорректировать питание до и после нее, чтобы избежать последствий для здоровья. Он порекомендовал не переедать и отказаться от потенциально аллергенных продуктов.

Харлов предупредил, что никакой новой пищи перед прививкой пробовать не нужно, нельзя экспериментировать и есть что-то экзотическое, лучше отдать предпочтение привычным продуктам, вплоть до конкретных марок. Переедание также наносит удар по иммунитету.

«Сладкое — это табу перед прививкой, потому что будет сахар в крови выше, а если сахар выше, то человек тяжелее перенесет прививку. Это касается всех углеводов, даже не сладких: картофель, каши, хлеб тоже повысят уровень сахара в крови. Чем меньше сахара в крови, тем быстрее все пройдет», — добавил врач.

Харлов также отметил, что нужно вдвое сократить употребление фруктов, можно оставить в рационе цитрусовые, банан и виноград. Дыню желательно исключить, поскольку она более аллергенна, чем арбуз. Таких правил важно придерживаться и в течение двух недель после вакцинации, пока организм формирует иммунный ответ, заключил терапевт.

Ранее врач-терапевт Виктор Лишин объяснил, что у людей с хроническими заболеваниями повышенная температура тела после вакцинации от коронавируса может сохраняться в течение длительного времени. По его словам, люди с такими заболеваниями, как артроз, артриты, псориаз или гипертония, могут испытывать определенный дискомфорт после того, как получили прививку от COVID-19. В качестве потенциальных побочных эффектов он назвал температуру 37,1-37,2 или болезненные ощущения в теле.

