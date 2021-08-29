В Роспотребнадзоре раскрыли нетипичные и опасные симптомы коронавируса

Профессор, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная раскрыла нетипичные и опасные симптомы, которые могут проявляться при коронавирусе. Ее слова приводит ТАСС.

По словам специалиста, симптомы могут быть связаны как с патологией, так и с медикаментами, которые получает пациент во время лечения от COVID-19.

«Симптомы [встречаются] самые разнообразные. Сложно сказать, какие из них атипичные, так как нередко эти симптомы наслаиваются на сопутствующие заболевания, которые есть у пациентов», — сказала она.

Пшеничная рассказала, что уже были описаны в том числе поражения центральной нервной системы — энцефалопатия, менингиты, и последствия, связанные с тромбозами различной локализации, диарея, сыпь. Также есть единичные случаи желтухи, обусловленные «развитием патологии желчевыводящих путей» на фоне COVID-19 (холангиопатия, вторичный склерозирующий холангит).

Ранее в августе Пшеничная предупредила о влиянии легкой формы COVID-19 на нервную систему. Она пояснила, что вирус, попадая в организм через нос, способен проникать в обонятельный нерв и распространяться по клеткам нервной системы.