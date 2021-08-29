Россия
 
Последние новости
Директор IT-компании раскрыл способ узнать телефонные номера мошенников
Возле дома принца Гарри и Меган Маркл обнаружили фабрику марихуаны
Российский паралимпиец установил мировой рекорд в толкании ядра
В Башкирии нашли мертвой ушедшую на день рождения подруги 15-летнюю девочку
В Роспотребнадзоре рассказали о последствии COVID-19 при беременности
Повторные выборы депутатов парламента Киргизии пройдут 28 ноября
Россияне поспорили из-за фото с «бардаком» на советской кухне 
Украинец расчленил убитую жену и спрятал в морозилке
Кудрявцева резко ответила Андреасяну после скандала из-за шутки на «Новой волне»
Новости партнеров
Прослушать новость

В Роспотребнадзоре раскрыли нетипичные и опасные симптомы коронавируса

Профессор Роспотребнадзора Пшеничная: симптомы COVID-19 могут быть нетипичными
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Alexey Malgavko / Reuters

Профессор, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная раскрыла нетипичные и опасные симптомы, которые могут проявляться при коронавирусе. Ее слова приводит ТАСС.

По словам специалиста, симптомы могут быть связаны как с патологией, так и с медикаментами, которые получает пациент во время лечения от COVID-19.

«Симптомы [встречаются] самые разнообразные. Сложно сказать, какие из них атипичные, так как нередко эти симптомы наслаиваются на сопутствующие заболевания, которые есть у пациентов», — сказала она.

Пшеничная рассказала, что уже были описаны в том числе поражения центральной нервной системы — энцефалопатия, менингиты, и последствия, связанные с тромбозами различной локализации, диарея, сыпь. Также есть единичные случаи желтухи, обусловленные «развитием патологии желчевыводящих путей» на фоне COVID-19 (холангиопатия, вторичный склерозирующий холангит).

Ранее в августе Пшеничная предупредила о влиянии легкой формы COVID-19 на нервную систему. Она пояснила, что вирус, попадая в организм через нос, способен проникать в обонятельный нерв и распространяться по клеткам нервной системы.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Роспотребнадзоре оценили длительность проблем с дыханием после COVID-19
Инфекционист рассказала о сроках восстановления обоняния у переболевших COVID-19
Роспотребнадзор описал особенность выздоровления от COVID-19 у молодых женщин