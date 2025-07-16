Голикова выступила против зарплат за воспитание детей

Голикова: Зарплата за воспитание ребенка — идеологически неправильное решение

Устанавливать зарплату за воспитание ребенка — идеологически неправильное решение. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, чьи слова приводит РИА Новости.

«Рождение ребенка — это семейные отношения, это не трудовые отношения. И устанавливать заработную плату за рождение ребенка — это в принципе идеологически не очень правильно», — сказала она.

По ее словам, зарплата имеет место быть между работником и работодателем. Семью же государство поддерживает через установление пособий в виде материнского капитала и пособий нуждающимся.

Ранее депутаты Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия — За правду» направили обращение министру труда Антону Котякову. Политики предложили начислять пенсионные баллы гражданам за уход и воспитание внуков.