«Это только начало». Украинские радикалы взяли на себя ответственность за ликвидацию полковника СБУ. Что о них известно?

Группировка The Base взяла ответственность за убийство полковника СБУ Воронича

В Великобритании заявили, что украинская ячейка американской ультраправой неонацистской военизированной группировки The Base взяла на себя ответственность за убийство полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Воронича.

Как утверждают источники, эти радикалы подозреваются в якобы связях с Москвой, а их лидер проживает в Санкт-Петербурге. «Украинское крыло запрещенной на международном уровне ультраправой террористической организации, подозреваемой в связях с Россией, взяло на себя причастность к дерзкому убийству сотрудника разведки в Киеве», — сообщили британские журналисты.

По их информации, созданная в США организация, имеющая сеть ячеек по всему миру, «в течение нескольких месяцев предлагала деньги сторонникам или добровольным участникам за целенаправленные убийства и нападения на критически важные объекты инфраструктуры Украины».

Полиция Украины Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинские радикалы пригрозили продолжить «охоту»

Как говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале, предположительно, связанном с украинским крылом ультраправых, расстрел полковника СБУ — «это не конец, а только начало». «Охота продолжается!» — предупредили радикалы. Они пообещали продолжить «борьбу, пока справедливость не восторжествует».

В другом сообщении неонацисты признались, что «гордятся своими соратниками», совершившими ликвидацию Воронича. По их словам, им все равно, считают ли их «террористами и экстремистами».

Сторонники The Base обвинили украинского военачальника в вымогательствах у бизнеса на подконтрольных Киеву территориях Донбасса, а также в якобы защите бизнес-интересов России. Они пригрозили «уничтожать тех, кто пытается пренебрегать своей страной ради своей личной выгоды».

Источники СМИ в сфере борьбы с терроризмом назвали публикации правдоподобными и указывающими на эскалацию со стороны организации, «которая теперь либо одобряет убийства на территории Украины, либо активно заказывает их, либо делает и то, и другое».

Место убийства полковника СБУ Ивана Воронича Кадр: ЛенТВ24 / YouTube

Воронича застрелили в Киеве

Полковника СБУ застрелили утром 10 июля в Голосеевском районе Киева. Неизвестный приблизился к нему на улице, совершил пять прицельных выстрелов и скрылся с места преступления. Пострадавший скончался. Он занимал должность старшего оперативного сотрудника 1-го отдела 16-го управления Центра спецопераций ведомства.

На Украине сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего».

На Украине заявили о создании Вороничем «проблем для России»

Украинский разведчик Роман Червинский заявил, что полковник СБУ «создавал много проблем» для России. По его данным, Воронича ликвидировал «вражеский киллер».

«Воронич боролся с врагом с 2014 года и был одним из тех, кто основал в Службе направление, которое сейчас создает много проблем для РФ», — цитирует спикера издание «Страна.ua». По информации российских журналистов, украинский военачальник занимался подготовкой диверсий на территории России.