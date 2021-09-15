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Диетологи назвали способные привести к обморокам и слабоумию продукты

Eat This, Not That!: для нормальной работы мозга диетологи советуют есть меньше сладкого
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Фото: Unsplash

Американские диетологи назвали продукты и витамины, переизбыток или недостаток которых способны привести к обморокам и даже слабоумию. Их рекомендации публикует Eat This, Not That!

В первую очередь, для нормальной работы мозга специалисты советуют есть меньше сахара. Доктор Димитар Маринов считает, что, хотя глюкоза и является основным топливом мозга, перебарщивать со сладким не стоит. «Избыток сахара вызывает выделение большого количества инсулина. Инсулин, в свою очередь, блокирует поступление в мозг почти всех аминокислот, кроме триптофана, который превращается в серотонин и мелатонин — гормон сна. В итоге переедание сладкого может ввергнуть вас настоящую углеводную кому», — предупреждает специалист.

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Маринов не рекомендует впадать и в другую крайность, и отказываться от углеводов полностью. Из-за их полного отсутствия, уровень в сахара в крови станет нестабильным, что может привести даже к приступам гипогликемии, спутанному сознанию и обморокам.

Диетолог Мелисса Митри предостерегает от чрезмерного употребления алкоголя. Она рекомендует выпивать не более одного-двух бокалов вина в день, чтобы не навредить памяти. «Слишком большое количество спиртного влияет на выработку нейротрансмиттеров, посредством которых происходит общение клеток мозга», — напоминает специалист.

Доктор Лиз Весник считает, что вредными для мозга могут стать пропуски приема пищи. «Когда вы едите нерегулярно, организм начинает самостоятельно вырабатывать глюкозу, пытаясь сбалансировать уровень сахара в крови», — сказала она.

Из-за этого человек может испытывать проблемы со сосредоточением. Она рекомендует завтракать в течение часа после пробуждения, а затем есть сбалансированные блюда каждые три-четыре часа.

Также диетологи советуют следить за тем, чтобы в рационе всегда было достаточно витамина B12. Он защищает нервные клетки и участвует в выработке нейротрансмиттеров. «Симптомами дефицита витамина B12 могут быть: плохая память, спутанность сознания, депрессия и даже слабоумие», — утверждает доктор Элизабет Уорд.

Доктор Сандра Эль Хадж, в свою очередь, рекомендует отказаться от диет с высоким содержанием насыщенных жиров. По ее словам, они могут способствовать снижению когнитивных способностей и усугублению расстройств у тех, кто страдает психическими заболеваниями. «Кроме того, они нарушают передачу внутриклеточных сигналов и экспрессию генов, что приводит к тревоге, депрессивному поведению», — считает врач.

Ранее американские диетологи рассказали о разрушающих иммунитет продуктах. Они советуют отказаться от алкоголя и сладкого.

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