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17:43, 16 июля 2025Экономика

Предсказан размер ключевой ставки на ближайшие годы

ЦБ: Аналитики понизили прогноз по ключевой ставке до 19,3 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Банк России провел очередной макроэкономический опрос аналитиков по вопросу о величине ключевой ставки в ближайшие годы. Результаты исследования опубликованы на сайте регулятора.

Опрос показал, что респонденты понизили прогноз по ключевой ставке на 2025 год с 20 процентов до 19,3 процента и на 2026 год с 14,2 до 13,8 процента. Прогноз на 2027 год повысили с 10 до 10,2 процента. Кроме того, они полагают, что в 2028 году средний «ключ» будет на уровне 8,5 процента.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков полагает, что на июльском заседании совета директоров Банк России примет решение о более активном смягчении денежно-кредитной политики. Законодатель не исключил, что ключевая ставка в скором времени может опуститься на два процентных пункта и дойти до 18 процентов.

Однако экономист Александр Кузнецов полагает, что регулятор может отказаться от снижения ключевой ставки, если увидит, что экономике угрожают скрытые риски.

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