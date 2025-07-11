Судьбу ключевой ставки связали с влиянием скрытых рисков

Экономист Кузнецов: Скрытые риски могут помешать ЦБ снизить ключевую ставку

Есть вероятность, что в июле 2025 года Банк России решит не понижать ключевую ставку (КС). Об этом предупредил экономист Александр Кузнецов. Его процитировало радио Sputnik.

По его словам, если исходить исключительно из данных макростатистики, то можно предположить, что ставка снизится на процентный пункт. Однако, если этих цифр окажется недостаточно или Центральный банк обнаружит в экономике скрытые риски, то «ключ» может остаться на нынешнем уровне.

«Хотя мы все и уже давно хотим вернуться к нормальному положению вещей, а не быть свидетелями стагфляционного процесса», — уточнил Кузнецов и добавил, что порой складывается впечатление, что регулятор сам не ведает, какое решение примет по ставке.

Кроме того, он напомнил, что изменение величины КС не дает мгновенного эффекта. Результат проявляется лишь в ближайшем будущем. Это означает, что, определяя судьбу ключевой ставки, Банк России должен думать на несколько кварталов вперед, чтобы быть готовым к любому развитию событий.

Есть прогноз, что к концу 2025 года регулятор может резко ослабить денежно-кредитную политику и опустить ключевую ставку на шесть процентных пунктов к нынешнему уровню.