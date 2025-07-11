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13:15, 11 июля 2025Экономика

В России спрогнозировали стремительное падение ключевой ставки

Аналитик Совкомбанка Васильев: Ключевая ставка может упасть до 14 % к концу года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

К концу 2025 года руководство Центробанка (ЦБ) может резко ослабить денежно-кредитную политику и опустить ключевую ставку на шесть процентных пунктов к нынешнему уровню. Такой прогноз дал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, его слова приводит ТАСС.

Подобной динамике может способствовать заметное замедление темпов роста потребительских цен на внутреннем рынке, считает эксперт. Васильев не исключил, что ближе к завершению четвертого квартала годовая инфляция в России снизится до 5,6 процента. В этом случае, полагает аналитик, совет директоров ЦБ перейдет к более активному ослаблению ДКП.

Главными факторами, которые будут оказывать влияние на политику регулятора, Васильев назвал траекторию инфляции, бюджетную стратегию властей, уровень потребительской активности, а также соотношение спроса и предложения.

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Он также считает, что предпосылок для вхождения российской экономики в полноценную рецессию (падение производства и инвестиций на фоне роста безработицы) в обозримом будущем не предвидится. Однако темпы роста ВВП РФ в этом году заметно снизятся после перегрева в прошлом году.

По итогам июньского заседания совет директоров ЦБ понизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов — с рекордных 21 до 20 процентов годовых. Следующее собрание намечено на 25 июля. Глава регулятора Эльвира Набиуллина ранее неоднократно заявляла, что главным условием для более активного смягчения ДКП является устойчивое приближение инфляции к целевым 4 процентам. Однако в первой половине июля темпы роста потребительских цен в стране оставались почти в 2,5 раза выше таргета. Как ожидают в Евразийском фонде стабилизации и развития (ЕФСР), сбить инфляцию до 4 процентов удастся не раньше 2027 года.

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