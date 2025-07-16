В Белгородской области беспилотник атаковал работавший в поле комбайн и ранил водителя

В Белгородской области дрон атаковал комбайн, пострадал один человек

В Белгородской области беспилотник атаковал работавший в поле комбайн. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Атака произошла в Грайворонской районе, результате удара пострадал комбайнер. Раненого мужчину доставили в центральную районную больницу. Позже он будет переведен в областной центр.

После удара беспилотника начался пожар, он был потушен, добавил губернатор.

Ранее 16 июля под удар украинского беспилотника в Белгородской области попали бойца отряда «Орлан». Двое из них получили ранения, их госпитализировали с минно-взрывными травмами.