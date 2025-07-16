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17:56, 16 июля 2025Культура

Звезда первых серий «Универа» вернется к своей роли в продолжении сериала

Актриса Мария Кожевникова вернется к роли Аллы в продолжении сериала «Универ»
Андрей Шеньшаков
Мария Кожевникова

Мария Кожевникова. Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Актриса Мария Кожевникова, известная по роли Аллочки в первом сезоне сериала «Универ», снимется в новых сериях. Об этом артистка сообщила в своем Telegram-канале.

По словам Кожевниковой, она вернется к роли Аллы Гришко в последнем сезоне шоу, ставшего культовым в 2010-х годах.

«Вы просили об этом 15 лет, не было и дня, чтобы кто-то не писал или не подходил на улицах с вопросом, когда же Аллочка вернется. Скоро встретимся на экранах, надеюсь, встреча будет теплая. Ждите», — написала Кожевникова.

Актриса также призналась, что изначально скептически отнеслась к идее участия в продолжении, но передумала из-за фанатов.

Ранее стало известно, что на звезду «Универа» подали в суд из-за долгов по ЖКУ на Рублевке. Кожевникова задолжала более полумиллиона рублей управляющей компании.

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