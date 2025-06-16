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14:55, 16 июня 2025Экономика

На звезду «Универа» подали в суд из-за долгов по ЖКУ на Рублевке

На актрису Марию Кожевникову подали в суд из-за долгов по оплате ЖКУ и парковки
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

На звезду сериала «Универ», российскую актрису Марию Кожевникову подали в суд из-за долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) и парковки в доме на Рублевке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инициатором разбирательства стала управляющая компания ЖК Level Barvikha Residence — артистка не оплатила ЖКУ в двух квартирах и за четыре машино-места. По первой квартире долг достигает 288 тысяч рублей, а по второй — 235 тысяч рублей.

Кроме того, есть задолженность за две парковки по 30 тысяч рублей и по 9 тысяч рублей за два складских помещения. С учетом госпошлины с Кожевниковой должны взыскать 700 тысяч рублей. Сама актриса призналась, что в курсе о судебном разбирательстве, делом уже занимаются юристы.

Ранее долг за ЖКУ нашли у певицы Земфиры Рамазановой (внесена Минюстом в реестр иноагентов). Артистка не оплатила коммунальные услуги за подвал на севере Москвы.

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