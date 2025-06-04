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18:35, 4 июня 2025Экономика

У Земфиры нашли долг за ЖКУ в подвале

Певица Земфира задолжала три тысячи рублей за ЖКУ в подвале на севере Москвы
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

У певицы Земфиры Рамазановой (внесена Минюстом в реестр иноагентов) нашли долг за оплату коммунальных услуг за подвал на севере Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Речь идет об нежилом помещении, расположенном в Хорошевском районе на 5-й Магистральной улице, которое по документам все еще принадлежит звезде. Артистка использовала его в качестве студии — записывала там песни и приглашала друзей на встречи. Квартиру же в центре столицы, на Фрунзенской набережной, Земфира после признания иностранным агентом переписала на подругу — актрису и режиссера Ренату Литвинову.

В данный момент столичные коммунальщики переоборудовали подвальное помещение в столярный цех, однако счета за ЖКУ по-прежнему направляются певице. В результате из-за неуплаты там накопился долг в три тысячи рублей, артистку ищут приставы. В данный момент она проживает в Париже в квартире Ренаты Литвиновой.

Ранее стало известно, что у бара солиста группы Uma2rman Владимира Кристовского обнаружили задолженность в размере 3,3 миллиона рублей за аренду и коммунальные услуги.

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