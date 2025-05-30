Бар лидера Uma2rman задолжал миллионы за аренду и коммуналку

Mash: Бар певца Кристовского Uma2rman задолжал 3,3 млн рублей за аренду и ЖКУ

У бара певца Владимира Кристовского Uma2rman нашли долг 3,3 миллиона рублей за аренду и коммунальные услуги. Ресторан закрыли, сообщает Telegram-канал Mash.

Компания «Ума», которой принадлежит бар на территории горно-туристического центра «Газпром» в Сочи, не платила за аренду и ЖКУ с декабря 2022-го по октябрь 2023 года. Арендодатель подал в суд и выиграл дело. Теперь компания должна выплатить 3,3 миллиона рублей, в которые входит основной долг, неустойка и госпошлина.

«Ума» была зарегистрировала в декабре 2022 года. В 2024 году Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета компании из-за долга в 374 тысячи рублей. Кристовскому принадлежат 20 процентов бизнеса, остальные 65 и 15 процентов — Софье Даниловой и Валерию Терляхину соответственно.

Ранее сообщалось, что у жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой вновь обнаружили крупный долг за ЖКУ в элитной московской квартире. Сумма превысила 125 тысяч рублей.