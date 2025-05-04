Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:52, 4 мая 2025Экономика

Жена Петросяна вновь накопила крупный долг за элитную квартиру

Жена Петросяна Брухунова задолжала за ЖКУ в элитной квартире 125 тысяч рублей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

У жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой вновь нашли крупный долг по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в элитной столичной квартире. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Практически через два месяца после того, как блогерша оплатила 128 тысяч рублей задолженности за коммунальные услуги в квартире площадью 232 квадратных метра, расположенной в районе Хамовники в жилом комплексе «Садовые кварталы», ей снова пришел крупный счет ЖКУ. Теперь Брухунова обязана заплатить московским коммунальщикам более 125 тысяч рублей, 56 тысяч из которых — за капремонт дома.

Между тем проблемы с финансами обнаружились и у самого Евгения Петросяна. Так, 79-летний артист накопил долг перед налоговой в размере 1,22 миллиона рублей. Источник уточняет, что в скором времени в отношении него могут открыть исполнительное производство судебные приставы.

Ранее певица Слава предложила Петросяну «бросить свою швабру» Брухунову и жениться на ней либо ее старшей сестре.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Разведка Украины заявила о применении американских ракет против российских истребителей

    В КНР напомнили о вкладе российского и китайского народов в победу над фашизмом

    Зрителей утреннего телешоу возмутили разговоры о гонке сперматозоидов

    Стало известно о сожалении Клоппа из-за отказа «Реалу»

    Заправка загорелась после атаки ВСУ на российский регион

    Двух вымогателей задержали за похищение и избиение россиянина

    Путин высказался о подготовке к СВО

    Выросло число жертв землетрясения в Бангкоке

    Беженка заявила о взрывавших дома с мирными жителями бойцах ВСУ

    Сбежавшие от хозяев кони сбили семилетнюю девочку в российском городе и попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости