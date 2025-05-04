Жена Петросяна вновь накопила крупный долг за элитную квартиру

Жена Петросяна Брухунова задолжала за ЖКУ в элитной квартире 125 тысяч рублей

У жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой вновь нашли крупный долг по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в элитной столичной квартире. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Практически через два месяца после того, как блогерша оплатила 128 тысяч рублей задолженности за коммунальные услуги в квартире площадью 232 квадратных метра, расположенной в районе Хамовники в жилом комплексе «Садовые кварталы», ей снова пришел крупный счет ЖКУ. Теперь Брухунова обязана заплатить московским коммунальщикам более 125 тысяч рублей, 56 тысяч из которых — за капремонт дома.

Между тем проблемы с финансами обнаружились и у самого Евгения Петросяна. Так, 79-летний артист накопил долг перед налоговой в размере 1,22 миллиона рублей. Источник уточняет, что в скором времени в отношении него могут открыть исполнительное производство судебные приставы.

Ранее певица Слава предложила Петросяну «бросить свою швабру» Брухунову и жениться на ней либо ее старшей сестре.