Певица Слава призвала Петросяна «бросить свою швабру» и жениться на ней

Певица Слава призвала юмориста Петросяна «бросить свою швабру» и жениться на ней

Российская певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) призвала юмориста Евгения Петросяна расстаться со своей супругой Татьяной Брухуновой и жениться на ней. Об этом пишет URA.ru.

Кроме того, в качестве новой избранницы она предложила артисту свою старшую сестру. «Швабру надо бросать и жениться на нас, потому что мы по возрасту подходим», — заявила певица.

Ранее сообщалось, что у Брухуновой нашли долги за элитную квартиру в Москве. По данным СМИ, жена артиста задолжала более 300 тысяч рублей за жилищно-коммунальные услуги. Позднее стало известно, что она погасила часть долга.

Петросян и Брухунова поженились в 2019 году. В марте 2020 года стало известно, что у пары родился сын Ваган. В марте 2024 года Брухунова опубликовала фотографию со вторым ребенком от юмориста, дочерью Матильдой. До этого артист был женат на Степаненко, с которой он прожил в браке 33 года. Их развод был длительным, поскольку требовал раздела совместно нажитого имущества.