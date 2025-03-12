Жена Петросяна оплатила часть долга за элитное жилье

Жена Петросяна Брухунова оплатила 128 тысяч долга из 314 за элитную квартиру

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова оплатила часть долга за ЖКУ за элитную квартиру в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, блогерша отдала 128 тысяч рублей за «коммуналку» в жилом комплексе «Садовые кварталы» в Хамовниках. В результате из изначальных 314 тысяч ей осталось заплатить 186 — за капитальный ремонт и еще семь за услуги ЖКХ. В Shot уточнили, что за капремонт Брухунова не платила, начиная с 2023 года, из-за чего задолженность за него за два года увеличилась со 113 до 179 тысяч рублей. Ранее Фонд капитального ремонта обращался в суд, чтобы обязать супругу юмориста выплатить долг.

О задолженности Брухуновой Telegram-канал рассказал 4 марта. Комментируя эту новость, блогерша опровергла наличие долга и предположила, что ее по ошибке обвинили в неуплате.