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14:05, 12 марта 2025Экономика

Жена Петросяна оплатила часть долга за элитное жилье

Жена Петросяна Брухунова оплатила 128 тысяч долга из 314 за элитную квартиру
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: @bruhunova

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова оплатила часть долга за ЖКУ за элитную квартиру в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, блогерша отдала 128 тысяч рублей за «коммуналку» в жилом комплексе «Садовые кварталы» в Хамовниках. В результате из изначальных 314 тысяч ей осталось заплатить 186 — за капитальный ремонт и еще семь за услуги ЖКХ. В Shot уточнили, что за капремонт Брухунова не платила, начиная с 2023 года, из-за чего задолженность за него за два года увеличилась со 113 до 179 тысяч рублей. Ранее Фонд капитального ремонта обращался в суд, чтобы обязать супругу юмориста выплатить долг.

О задолженности Брухуновой Telegram-канал рассказал 4 марта. Комментируя эту новость, блогерша опровергла наличие долга и предположила, что ее по ошибке обвинили в неуплате.

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