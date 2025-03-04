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16:10, 4 марта 2025Экономика

Жена Петросяна ответила на обвинения в долгах на сотни тысяч за элитное жилье

Жена Петросяна Брухунова предположила, что ее по ошибке обвинили в долгах за ЖКУ
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова ответила на информацию о ее долгах на сотни тысяч за «коммуналку» в элитном жилье в центре столицы. Новость она прокомментировала в разговоре с телеканалом «360.ru».

Супруга Петросяна предположила, что ее по ошибке обвинили в долгах по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). «Это просто неправда. Думаю, что-то напутали либо хотели создать новость там, где ее нет», — заявила она.

Ранее в этот же день появились сведения о том, что Татьяна Брухунова задолжала 314 тысяч рублей за ЖКУ в квартире, расположенной в жилом комплексе «Садовые кварталы» в Хамовниках.

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