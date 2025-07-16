Мошенники начали «разводить» поступающих в вузы россиян

Перенджиев: Мошенники маскируются под психологов из вузов

Мошенники начали маскироваться под психологов из вузов и «разводить» абитуриентов. О новой схеме преступников рассказал в беседе с aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, главный эксперт Московского антикоррупционного комитета Александр Перенджиев.

По его словам, мошенники звонят поступающим в вузы и требуют пройти психологическое тестирование, после чего отправляют в мессенджер фишинговую ссылку. Перейдя по ней, абитуриент начинает получать звонки якобы из правоохранительных органов. Во время разговора ему сообщают об утечке персональных данных, а затем угрозами или шантажом убеждают жертву в тайне от родных взять кредит или перевести деньги мошенникам «для сохранности».

Из приемной комиссии могут позвонить, чтобы сказать, зачислен студент или нет, но никогда не будут требовать от абитуриента психологического тестирования Александр Перенджиев доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова

Эксперт уточнил, что студентам могут предложить пройти опрос уже после зачисления и начала учебы в вузе, чтобы узнать, как проходит адаптация. Также опросы могут проводить другие студенты для своих курсовых работ. Однако это легко проверить, напомнил Перенджиев, так как чаще всего бланки раздают прямо в учебном заведении.

«Что касается психологов вузов, то, поверьте, им при всем желании некогда обзванивать абитуриентов для тестирования, не говоря уже о том, что такой задачи им не ставят», — указал он.

Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперт рекомендовал заранее изучить правила поступления в вуз, а в случае поступления подозрительного звонка положить трубку и перезвонить по номеру, указанному на сайте учебного заведения.

Ранее российские хакеры взломали корпоративные чаты украинских кол-центров, обманывающих граждан РФ и стран СНГ. Хакеры получили данные о мошенниках, а также о сообщниках злоумышленников в России.