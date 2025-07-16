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16:55, 16 июля 2025Интернет и СМИ

Хакеры получили данные обманывающих россиян украинских мошенников

Российские хакеры взломали чаты украинских кол-центров, обманывающих граждан
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Finland Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom

Российские хакеры взломали корпоративные чаты украинских кол-центров, обманывающих граждан РФ и стран СНГ. Об этом стало известно Mash.

Хакеры получили данные о мошенниках, в том числе фотографии и адреса. Уточняется, что одна из таких ячеек, организованная 19-летним злоумышленником, находилась в Одессе. Ее общий доход составил порядка 50 миллионов рублей.

«В личных переписках админы общаются исключительно на русском [языке], хвастаются достижениями и обсуждают откаты СБУ (Служба безопасности Украины)», — рассказали в издании о результатах взлома кол-центров.

Кроме того, ко взломщикам попали данные о сообщниках злоумышленников в России. Речь идет о дропах, карты которых использовались для перевода украденных денег в криптовалюту и отправки на Украину. Информацию о пособниках мошенников хакеры направили в МВД и ФСБ.

Ранее сообщалось, что в Ярославской и Свердловской областях силовики задержали шесть членов мошеннических кол-центров с Украины. Как заявили в МВД России, злоумышленники из кол-центров убеждали жертв переводить деньги на безопасные счета, а украденные средства направляли на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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