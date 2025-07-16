В России поймали собиравших деньги ВСУ членов кол-центров

В Ярославской и Свердловской областях задержали членов мошеннических кол-центров

В Ярославской и Свердловской областях силовики задержали шесть членов мошеннических кол-центров с Украины, собиравших деньги для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

Фигуранты снимали квартиры и устанавливали там сим-боксы, уточнила «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк. С их помощью обеспечивался пропуск трафика из иностранных государств в РФ с заменой номеров на российские. Неизвестные звонили потерпевшим и убеждали их переводить деньги на безопасные счета. Украденные средства кол-центры направляли на нужды ВСУ.

Возбуждено дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ.

Ранее в Подмосковье задержали курьера мошенников, забравшего у студентки пять миллионов рублей.