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10:06, 16 июля 2025Силовые структуры

В России поймали собиравших деньги ВСУ членов кол-центров

В Ярославской и Свердловской областях задержали членов мошеннических кол-центров
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: ФСБ РФ

В Ярославской и Свердловской областях силовики задержали шесть членов мошеннических кол-центров с Украины, собиравших деньги для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

Фигуранты снимали квартиры и устанавливали там сим-боксы, уточнила «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк. С их помощью обеспечивался пропуск трафика из иностранных государств в РФ с заменой номеров на российские. Неизвестные звонили потерпевшим и убеждали их переводить деньги на безопасные счета. Украденные средства кол-центры направляли на нужды ВСУ.

Возбуждено дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ.

Ранее в Подмосковье задержали курьера мошенников, забравшего у студентки пять миллионов рублей.

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