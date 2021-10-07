Россиянам дали советы по выбору сыра

Диетолог Елена Соломатина в беседе «Вечерней Москвой» сообщила, что при покупке сыра лучше отдать предпочтение продукту, имеющему натуральный состав.

Специалист также посоветовала избегать сыров с повышенным содержанием соли. По ее словам, качественный сыр не должен содержать вредные добавки. «Нужно брать продукт без заменителей молочного жира, без пальмового масла <...> В частности, в плавленые сыры специальные соли добавляют, от таких сыров лучше отказаться», — сказала она.

Диетолог добавила, что при покупке нужно обращать внимание на цену. Она подчеркнула, что хороший сыр не может стоить слишком дешево.

По словам Соломатиной, в твердых сырах содержится больше полезных веществ. «Чем тверже сыр, тем он более концентрированный: там больше белка и кальция. При этом в таких сырах, как правило, и соли больше. Но ее не должно быть слишком много», — отметила она.

Диетолог подчеркнула, что сыры из натуральных хозяйств могут быть более качественными, чем продукты из обычных магазинов. Однако при их покупке специалист порекомендовала смотреть на состав.

Ранее украинский нутрициолог, консультант по питанию, фуд-терапевт Анастасия Голобородько дала советы по правильному употреблению сала. Лучше всего оно сочетается с сырыми овощами и зеленью. Их ферменты помогают салу лучше усвоиться, заключила специалист.

