Диетолог рассказала о вреде хлеба

Диетолог Марина Макиша рассказала о вреде хлеба. По ее словам, от хлеба из муки высшего сорта следует отказаться всем, поскольку этот продукт потенциально поднимает уровень глюкозы в крови, что может стать причиной развития диабета и ожирения. Об этом сообщает Nation News.

«Цельнозерновой хлеб гораздо полезнее, в нем содержится большее количество клетчатки, пищевых волокон. Такой хлеб содержит больше пользы. Важно помнить о количестве. За раз нельзя съедать больше 100 граммов хлеба. Это будет лишним для организма», — сказала специалист.

Макиша добавил, что полностью отказываться от хлеба не стоит. Она посоветовала употреблять только полезные изделия и следить за количеством съеденного в день. «Тем, у кого есть заболевания, связанные с аллергическими реакциями, стоит не есть его. Если кто-то не любит хлеб, то стоит включить в рацион цельнозерновые каши», — сказала она.

Ранее российский диетолог Альбина Комиссарова назвала способ питаться вкусными и «здоровыми», но при этом дешевыми продуктами. По словам врача, многие россияне считают, что здоровое питание — это очень дорого. Поэтому она решила развеять миф и перечислить бюджетные замены дорогим полезным продуктам, без которых многие не представляют себе сбалансированную диету.