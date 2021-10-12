Диетолог рассказала о критически важном элементе для иммунитета

Недостаток магния в организме может быть критичен в период осенних простуд. Об этом кандидат медицинских наук, врач-диетолог Римма Мойсенко рассказала в интервью радио Sputnik.

По ее словам, данный элемент является одним из самых важных для человека, так как он обслуживает более 300 химических процессов, которые протекают в организме. Врач предупредила, что при низком уровне магния начинает «хромать» работа щитовидной железы, которая отвечает за иммунный ответ, и хуже вырабатывается кортизол, а также адреналин. При этом эксперт подчеркнула, что магний особенно важен после жаркого лета, так как с высокой температурой в результате потоотделения из тела уходит много данного элемента и иммунный ответ человека может снизиться.

Специалист также предупредила, что нехватка магния может привести к лишнему весу и целлюлиту. Помимо этого, низкий уровень магния в крови влечет за собой более активный рост условно патогенной флоры и способствует быстрой утомляемости, объяснила она. Диетолог советует повышать его уровень с помощью таких продуктов питания, как орехи, ягоды, дыня или зеленый чай.

Ранее гастроэнтеролог, диетолог центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Наталья Стукова назвала признаки, которые говорят о том, что в организме у человека недостаточно соли. По ее словам, дефицит соли в рационе питания может привести к физическому недомоганию и проблемам со здоровьем. Медик отметила, что продукт является необходимым для организма, поскольку он принимает участие в обменных процессах на уровне клеток. Минералы, которые содержатся в соли, поддерживают баланс электролитов, к которым относится натрий. «Признаками нехватки соли в организме могут являться головная боль, головокружение, слабость, тошнота, нарушение работы сердца, нестабильная гемодинамика», — сказала врач.