Названы признаки дефицита соли в организме

Гастроэнтеролог Стукова: дефицит соли в организме может привести к проблемам со здоровью

Гастроэнтеролог, диетолог центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Наталья Стукова назвала «Вечерней Москве» признаки, которые говорят о том, что в организме у человека недостаточно соли.

По ее словам, дефицит соли в рационе питания может привести к физическому недомоганию и проблемам со здоровьем. Медик отметила, что продукт является необходимым для организма, поскольку он принимает участие в обменных процессах на уровне клеток. Минералы, которые содержатся в соли, поддерживают баланс электролитов, к которым относится натрий.

«Признаками нехватки соли в организме могут являться головная боль, головокружение, слабость, тошнота, нарушение работы сердца, нестабильная гемодинамика», — сказала врач.

Однако, она напомнила о рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая советует употреблять натрий в объеме не более двух граммов в день для взрослых, что соответствует пяти граммам поваренной соли.

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