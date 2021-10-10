В России появится «клеточная» еда для избавления от депрессии

Технолог Чарный: еда для избавления от депрессии появится в России до 2035 года

Ведущий эксперт рабочей группы FoodNet НТИ Михаил Чарный рассказал РИА Новости, когда в России появится еда, способная избавить от депрессии и улучшить психоэмоциональное здоровье. По словам ученого, такие продукты появятся в стране в ближайшие 15 лет, их разработка ведется в рамках дорожной карты рынка FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) при участии представителей Минпромторга и Минздрава.

Чарный пояснил, что некоторые аминокислоты, которые мы употребляем вместе с пищей, оказывают большое влияние на наше психоэмоциональное состояние и настроение​​​. К их числу он отнес лизин, метионин, триптофан. Технолог уверен, что люди могут достичь нужного эффекта, искусственно отрегулировав аминокислотный состав продуктов микробиологическим способом — то есть выращивая клетки с соответствующим соотношением аминокислот

«Мы считаем, что до 2035 года такие продукты питания появятся в продуктовых магазинах в виде коктейлей, гелей, салатов, снеков. К этому времени у россиян появится персональный медицинский профиль, учитывающий в том числе и аминокислотный баланс организма и предлагающий персонализированное питание», — рассказал ученый.

Чарный предполагает, что модифицированные продукты питания будут продаваться в супермаркетах, а их стоимость будет сопоставима с ценой спортивных БАДов, причем для их покупки не потребуется рецепт врача из-за отсутствия рисков передозировки, поскольку ключевыми элементами останутся привычные человеческому организму аминокислоты в малых концентрациях.

Кроме того, уверен ученый, использование «клеточных» продуктов с отрегулированным аминокислотным составом позволит оптимизировать питание человека таким образом, что аминокислоты будут в сбалансированном состоянии

Ранее турецкий врач отделения внутренних болезней, доктор Джума Эмироглу (Cuma Emiroglu) назвал витамин, который необходимо употреблять при смене времен года. По его словам, это витамин B12. «Преодолеть негативные последствия этого периода поможет надлежащее сбалансированное питание. Для поддержания иммунной системы употребляйте продукты, богатые белком и кальцием. У вас на столе также не должно быть недостатка продуктов, содержащих витамин В12», — сказал специалист.