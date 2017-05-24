Витаминизация всей страны

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Какую пользу приносят организму витамины и пробиотики

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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Примерно треть россиян в своих проблемах со здоровьем винят стрессы. Еще столько же — нехватку денег на лекарства и профилактику. Остальные — плохую экологию. Между тем эксперты считают, что многие проблемы решаются при помощи сбалансированного меню. Специалисты федерального центра питания и биотехнологий представили результаты исследований по витаминной обеспеченности россиян. Выяснилось, что из-за нарушений в рационе дефицит по большинству витаминов составляет 20 процентов. Это относится и к взрослым, и к детям. О причинах такого положения и о том, как его исправить, «Ленте.ру» рассказал директор бизнеc-подразделения «Безрецептурные препараты» компании «Пфайзер Инновации» в России Даниэль Хох.

«Лента.ру»: Как возникает дефицит витаминов в современных условиях?

Даниэль Хох: Если человек не голодает, это вовсе не означает, что он получает полноценное и сбалансированное питание. Более того, в современных условиях даже оно не всегда обеспечивает человека всеми необходимыми ценными веществами: витаминами, минералами, пробиотиками, омега-кислотами. Также стоит помнить, что поменялись и многие продукты питания, особенно овощи и фрукты — содержание в них микронутриентов упало в разы по сравнению с тем, что было 30-40 лет назад. Заметно изменился наш стиль жизни и питания.

Глобализация и новые технологии во многом упростили нашу жизнь. Но мы живем в мегаполисах, переполненных транспортом, насыщенных излучением миллионов приборов. Мы подвержены стрессу, недостатку солнечного света, гиподинамии. В таких условиях одним из важных компонентов защиты являются витамины и минералы. Особенно нехватка этих жизненно важных веществ сказывается на детях, беременных, пожилых людях. Неслучайно, чтобы обеспечить эти категории населения необходимыми микроэлементами в достаточном объеме, выпускаются специальные витаминно-минеральные комплексы. А беременные женщины в некоторых регионах получают их бесплатно.

Витамины нередко дают даже грудничкам. Так ли это необходимо?

Действительно, в некоторых случаях витамины могут прописать даже детям первого года жизни, если они не получают полноценного питания или имеются другие факторы риска. Грудное вскармливание очень важно для ребенка, но даже оно не является гарантом обеспечения малыша всеми необходимыми нутриентами, особенно если у мамы имеется дефицит витаминов и минералов или ее рацион не сбалансирован. В любом случае решение о применении витаминов для детей грудного возраста принимает только врач.

Какой выход, на ваш взгляд, из этой ситуации? Ведь покупать круглогодично свежие фрукты-овощи не всем по карману.

Одно из самых больших заблуждений — считать, что здоровый образ жизни стоит очень дорого. На самом деле сезонные фрукты-овощи, зелень, крупы в адекватном количестве по карману большинству семей в России. Добавьте сюда небольшие усилия в виде регулярных пеших прогулок, отказ от вредных привычек, избавляющий семейный бюджет от лишних трат, сократите время работы за компьютером или общения по мобильному телефону. И конечно, в аптеках представлен широкий ассортимент мультивитаминных комплексов для курсового приема. Сейчас их можно выбрать с учетом возраста и индивидуальных потребностей.

Все же еще раз подчеркну: питание — очень важная часть здорового образа жизни. И наше здоровье напрямую зависит от того, что мы едим. Чем разнообразнее наше питание, тем лучше чувствует себя микрофлора нашего кишечника, а с ней напрямую связан наш иммунитет.

Что наносит вред полезной микрофлоре?

Это, как я уже говорил, неправильное и в основном однообразное питание, вредные привычки, стресс. И — прием антибиотиков, которые зачастую человек назначает себе сам. Опросы ВЦИОМ показывают, что самолечением у нас занимается до 35 процентов граждан. А когда речь идет о нарушениях пищеварения, то это почти 75 процентов. Кишечная микрофлора — наш союзник и защитник, поэтому при нарушении ее баланса требуется скорейшее восстановление. Всегда лучше не доводить до симптомов.

Нередко для улучшения работы кишечника терапевты назначают пробиотики. Мы видим много рекламы подобных средств. Насколько это оправданно?

Сегодня много говорят об избыточной диагностике, о том, что диагноз «дисбактериоз» существует только в России, а в западных странах его не ставят. Действительно, дисбактериоз — это не заболевание, не диагноз, но это состояние микрофлоры кишечника, когда ее здоровый баланс нарушен. Восстановить его помогают пробиотики — полезные и натуральные бактерии. Вы можете получать их из натуральных продуктов, например кисломолочных, а можете — из лекарственных средств или БАДов, купленных в аптеке.

Какой способ лучше?

Всегда возможно комбинировать оба варианта. О пользе кисломолочных продуктов (кефиры, йогурты и т.д.) мы все хорошо знаем. Только важно понимать, что длительный срок хранения таких продуктов говорит не в пользу содержания высокой концентрации пробиотиков в них. И к сожалению, не все любят кефир. В таких случаях, а также при серьезном нарушении баланса кишечной микрофлоры, на помощь приходят «аптечные» пробиотики.

Вообще, это очень перспективное направление для решения проблемы несбалансированного питания — создание препарата с уникальными свойствами. Но здесь очень важно защитить полезные бактерии от агрессивной среды желудка и доставить их прямиком в кишечник, где они работают. Например, препарат Бифиформ имеет капсулу с двухслойной оболочкой, которая защищает полезные бактерии от кислоты желудка и доставляет их прямо в кишечник без потерь.

Как вы оцениваете роль фармацевта при выборе покупателем того или иного препарата?

Опросы показывают, что каждый четвертый покупает лекарство по отзывам в Интернете. Каждый второй-третий — по совету друзей и близких. Но есть и положительная тенденция: по данным ВЦИОМ, порядка 60 процентов покупателей прислушиваются к рекомендациям фармацевтов в аптеке.

Вы считаете, это правильно, что при выборе медицинских препаратов покупатели ориентируются на мнение фармацевта?

Назначать лекарственные препараты, особенно рецептурные, должен, безусловно, врач. Но при выборе препаратов безрецептурного отпуска и БАДов, к которым относятся витамины и пробиотики, вполне может помочь грамотный фармацевт. Для того чтобы принимать витаминно-минеральные комплексы, как правило, не требуется сдавать диагностические анализы. Как известно, дефицит основных нутриентов есть у большинства россиян. Стоит помнить: поскольку витамины не накапливаются в организме, запастись ими впрок не получится. Их надо принимать курсами, о чем вам обязательно скажет грамотный фармацевт.

Каждый человек может принять разумное решение о том, как вести по возможности здоровый образ жизни, заботиться о своем долголетии и качестве жизни. Фармацевтика успешно помогает людям на их пути к хорошему самочувствию, предлагая современные препараты, и это не только витамины и пробиотики, но и многие другие полезные нутриенты. А сделать правильный выбор всегда помогут врач и фармацевт.

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