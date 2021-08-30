Отказ от поваренной соли предотвратил преждевременную смерть

Отказ от поваренной соли и ее замена пищевой добавкой с пониженным содержанием натрия и добавлением калия предотвращает инсульты, сердечные приступы и смерть. К такому выводу пришли ученые из Института Джорджии, которые опубликовали результаты исследования в статье, опубликованной в журнале New England Journal of Medicine.

Высокий уровень потребления натрия и низкий уровень потребления калия связаны с высоким кровяным давлением и повышенным риском инсульта, сердечных заболеваний и преждевременной смерти. Известно, что заменители соли снижают кровяное давление, но их влияние на сердечные заболевания, инсульт и смерть до сих пор оставалось неясным.

В исследовании приняли участие 21 тысяч взрослых, перенесших инсульт или имеющих плохо контролируемое артериальное давление, из 600 деревень в сельских районах пяти провинций Китая. Добровольцам было предоставлено достаточное количество заменителей соли для приготовления и хранения пищи (около 20 грамм на человека). В течение почти пяти лет наблюдений более трех тысяч человек перенесли инсульт. Однако у тех, кто пользовались заменителями соли, риск инсульта снизился на 14 процентов, сердечно-сосудистых событий — на 13 процентов, а преждевременной смерти — на 12 процентов.

Таким образом, ежегодно за счет потребления заменителя соли можно было бы предотвратить около 400 тысяч преждевременных смертей.