Раскрыты разрушающие здоровье сердца пищевые привычки

Слепое следование кето-диете может привести к болезням сердца, заявил кардиолог и главный медицинский корреспондент Univision Хуан Ривера (Juan Rivera), пишет Eat This! Eat That!.

Он назвал несколько пищевых привычек, разрушающих здоровье сердечно-сосудистой системы. Так, неправильное толкование правил диеты приводит к излишнему потреблению жиров, повышению уровня холестерина. «Что является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний», — раскрыл врач. Он рекомендовал желающим похудеть сосредоточиться на «полезных жирах», содержащихся в рыбе, авокадо, орехах.

Любовь к десертам — в том числе мороженому — «убийцы» здоровья сердца. Поэтому есть мороженое нужно только в особых случаях, считает специалист, и обязательно делиться с кем-то. Диетолог Сабрина Эрнандес (Sabrina Hernandez) просит не забывать съедать достаточное количество клетчатки. Она помогает сердцу, толстой кишке, снижает холестерин. Источники клетчатки — овсянка, бобы, яблоки, цитрусовые, цельнозерновая пшеница, морковь и другие продукты. Врачи рекомендовали относиться к питанию серьезно и не есть на ходу. Это избавит от переедания и сконцентрирует на полезных продуктах.

Они советуют есть лосось, льняное семя, авокадо, фрукты, орехи, которые полезны для сердца. Даже при соблюдении диеты с качественными и здоровыми продуктами, не стоит есть много. Избыточное количество брокколи, лосося или киноа так же может привести к лишним килограммам и болезням.

Ранее в НИИ медицины труда имени Н. Ф. Измерова заявили, что перенапряжение, физические нагрузки, химические вещества, производственный шум, высокие и низкие температуры вызывают проблемы с сердечно-сосудистой системой.