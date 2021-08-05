Смертельные болезни сердца связали с ДНК

Исследователи Университета Колумбии выявили эпигенетические сигнатуры, связанные с сердечными заболеваниями. Результаты научной работы, опубликованные в журнале JAMA Cardiology, помогут разработать методы клинического вмешательства до проявления симптомов.

Ученые проанализировали данные Strong Heart Study, крупнейшего исследования сердечно-сосудистых заболеваний у американских индейцев, проводимого в партнерстве с общинами Великих равнин и Юго-запада с 1988 года. Они определили конкретные участки ДНК, где происходит метилирование — присоединение метильных групп, изменяющих активность генов. В этом случае метилирование было связано с риском ишемической болезни сердца, включая сердечный приступ и коронарную смерть.

Затем специалисты применили тот же подход к четырем когортам из других исследований: Atherosclerosis Risk in Communities (разделены на черные и белые когорты из-за различий во времени и лабораторных методах), Framingham Heart Study и Women's Health Initiative. В общей сложности ученые изучили более 400 тысяч участков ДНК и 1894 случая ишемической болезни сердца.

Было выявлено 506 эпигенетических меток, связанных с сердечно-сосудистым риском. Из них 33 были также связаны с сердечно-сосудистым риском в трех и более когортах. Среди 33 сайтов метилирования были те, для которых ранее показана связь с риском сердечно-сосудистых заболеваний и курением, а также новые сайты, которые, по мнению исследователей, заслуживают изучения в будущем. Дальнейший анализ общих черт между 33 метками показал, что многие из них связаны с геном EGFR, который участвует в росте и выживании клеток.

