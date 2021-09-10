Выявлен новый фактор развития болезней сердца

Международная команда ученых выяснила, что длительное проживание в областях даже с невысоким загрязнением атмосферы приводит к повышенному риску развития инсульта и ишемической болезни сердца. Новая статья исследователей опубликована в журнале The Lancet Planetary Health.

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Коллаборация ученых из разных стран Европы изучила данные о здоровье 137 тысяч жителей Германии, Дании, Нидерландов и Швеции. Их состояние отслеживалось в среднем на протяжении 17 лет. Исследователей интересовало, связан ли риск инсульта и ишемической болезни сердца с наличием в атмосфере тонкодисперсных — диаметром, до 2,5 микрона — взвешенных частиц, оксида азота, сажи или озона.

«Мы обнаружили десятипроцентный рост риска инсульта на каждые пять дополнительных микрограммов тонкодисперсных взвешенных частиц в воздухе, в котором вы живете», — заявила одна из исследователей Аннетт Петерс. Кроме того, исследователям удалось выявить связь наличия в атмосфере оксида азота и сажи с повышенным риском инсульта. При этом выяснилось, что на риск ишемической болезни влияет только присутствие в воздухе оксида азота — рост его содержания на десять процентов был связан с увеличением вероятности развития заболевания на четыре процента.

Исследователям не удалось установить пороги, при которых загрязнение атмосферы становится безопасным для здоровья. Однако в то же время они сумели показать, что негативные эффекты наличия взвешенных частиц и оксида проявляются даже в пределах установленных ВОЗ и ЕС нормативов — 10 и 25 микрограммов на кубический метр соответственно. Отмечается, что в ближайшее время ВОЗ пересмотрит свои нормативы качества воздуха.

