Названа причина смерти миллионов человек в мире

Международная группа ученых выяснила, что в одном только Китае от загрязнения воздуха умерли 30,8 миллиона человек с 2000 по 2016 год. Об этом сообщается в статье. опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи изучили спутниковые снимки НАСА, чтобы определить уровень загрязнения в атмосфере в различных частях Китая. Они измерили концентрацию частиц PM2.5, чей диаметр составляет менее 2,5 микрометра. Специалисты также проанализировали данные мониторинга выбросов наземных станций и карты расположения заводов и автомобильных дорог. Для выявления уровня преждевременной смертности, ученые воспользовались результатами исследований, связывающих показатели смертности со степенью атмосферных загрязнений.

Расчеты показали, что от 1,5 до 2,2 миллиона человек ежегодно умирали в Китае из-за высоких концентраций PM2.5 в период с 2000 по 2016 год. Кроме того, воздействие высоких концентраций мельчайших частиц может привести к множеству проблем со здоровьем, снижая качество жизни тех, кто подвергается хроническому воздействию.

Результаты соответствуют выводам ученых Химического института общества Макса Планка в Германии, согласно которым глобальное загрязнение воздуха является причиной сокращения жизни людей в среднем на три года и приводит ежегодно к 8,8 миллиона случаев преждевременной смерти во всем мире.