Названо самое чистое место на Земле

В воздухе над Южным океаном не были замечены какие-либо следы загрязнения, что говорит об уникальности данных географических территорий. Об этом сообщается в исследовании международной группы ученых, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Подробное исследование аэрозольных образцов, взятых из воздуха над Южным океаном, позволяет судить о низкой степени загрязнения. Специалисты сделали вывод, что окружающая Антарктиду территория, вероятно, является одной из самых чистых на Земле. Было заключено, что изоляционное географическое расположение Южного океана объясняет отсутствие следов антропогенного влияния на биосферу.

«Антарктида, по-видимому, защищена от поступления микроорганизмов и природных отложений с других континентов», — подытожил один из участников исследования Томас Хилл (Thomas Hill). Хилл сказал, что Южный океан является одним из немногих мест на планете, которое подверглось минимальному воздействию негативного влияния человека.

Ранее занимающиеся изучением Антарктиды ученые рассказали о жизни на материке. По словам административного координатора Кери Нельсон (Keri Nelson) с американской станции Палмер, обитатели континента очень рады тому факту, что в Антарктиде нет смертельных вирусов. Между тем Нельсон заметила, что периодически испытывает чувство вины за то, что находится далеко от родных и близких, которые рискуют заразиться коронавирусом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!