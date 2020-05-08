Стало известно о жизни на единственном континенте без коронавируса

Административный координатор Кери Нельсон (Keri Nelson) с американской станции Палмер и помогающий в исследованиях ученым полевой гид Роберт Тэйлор (Robert Taylor) с британской станции Ротера в Антарктиде в интервью CNN рассказали о жизни на единственном континенте, которого не коснулся коронавирус.

Нельсон заявила, что сейчас на материке нет человека, который бы не радовался тому, что остается в безопасности, в то время как весь мир охвачен пандемией. «Мы по-прежнему можем общаться по желанию, без страха, давать пять и обниматься, когда нам заблагорассудится, сидеть близко друг к другу. Нам не нужно со страхом реагировать на то, как кто-то кашляет» — делится своими эмоциями женщина.

При этом она подчеркивает, что периодически испытывает чувство вины за то, что не находится рядом со своими родными и близким, когда они в опасности. Нельсон утверждает, что вместе с коллегами она следит за новостями о динамике распространения вируса, потому что считает долгом человека быть свидетелем происходящего в мире.

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Роберт Тейлор в свою очередь рассказывает, что поначалу, когда только начали появляться сообщения о заразившихся, думал, что это несерьезно. А сейчас понимает, насколько изменился мир. По его словам, работники станций в Антарктиде оказались в ситуации, когда свободы у них больше, чем было бы, если бы они остались дома. Тейлор утверждает, что им чрезвычайно повезло, что они могут продолжать привычную жизнь и работу.

В последние годы в Антарктиде процветает туризм, и арктические круизы становятся все более популярными. По данным Международной ассоциации антарктических туроператоров, в период с 2018 по 2019 год континент посетило более 56 тысяч путешественников. После вспышки коронавируса станции начали вводить ограничения на посещения туристов, а затем регион был закрыт.

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 8 мая достигло 3,84 миллиона человек. Пандемия охватила 187 стран.

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