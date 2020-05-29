Народы Арктики оказались более восприимчивы к коронавирусу

Представители коренных народов российского Севера оказались более восприимчивы к коронавирусной инфекции из-за своего питания и образа жизни, пишут «Известия» со ссылкой на аналитические данные научных сотрудников Института экологии НИУ ВШЭ.

Согласно выводам ученых, у северян наблюдается дефицит йода и витамина D. Их склонность к злоупотреблению алкоголем увеличивает риск тяжелого течения COVID-19 и смертельного исхода. В первую очередь речь идет о северных народностях и промышленных работниках. Также некоторые жители Арктики имеют плохое жилье и находятся в неудовлетворительных санитарных условиях.

Директор института Борис Моргунов отметил, что северяне в принципе тяжелее переносят респираторных заболевания, виной тому высокая влажность и низкая температура. Также у долго живших в изоляции коренных народов часто нет так называемого цивилизационного иммунитета, поэтому они сильнее подвержены различного рода инфекциям.

При этом в Арктике есть несколько факторов, препятствующих распространению вируса. Это небольшая плотность населения и чрезвычайно низкие температуры.

В конце апреля сообщалось, что российские оленеводы избежали встречи с коронавирусом и перекочевали с оленями на Север. Вблизи полярного круга не было ни одного зараженного кочевника.

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