Двухнедельный карантин при въезде в Мурманскую область захотели сократить. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис в прямом эфире Instagram с директором департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарьей Кислицыной, говорится в пресс-релизе организации.

Чибис уточнил, что возможность сокращения срока карантина в настоящий момент обсуждается властями Мурманской области и специалистами Роспотребнадзора. «Понимаем прекрасно, что, если отвез детей в отпуск, а на Севере важно вывезти людей на солнце, то получается, что подпадаешь под такой карантин. Поэтому в ближайшее время мы постараемся найти инструмент, который облегчает этот механизм для тех, кто возвращается из отпуска, кто въезжает к нам», — отметил глава региона, пообещав найти решение по этому вопросу за несколько дней.

Он также рассказал, как идет процесс ослабления режима самоизоляции и контроль соблюдения профилактических мер. Кроме того, Чибис и Кислицына обсудили новые точки развития Русского Севера в связи с созданием территории опережающего социально-экономического развития «Столица Арктики».

За последние сутки в Мурманской области выявили 46 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 52 человека с подтвержденным диагнозом. За весь период пандемии в регионе зафиксировали более трех тысяч зараженных, скончались семь человек.

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