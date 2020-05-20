В Мурманске начался полярный день — в полночь солнце на час опустилось за горизонт и взошло снова. Оно снова уйдет через два месяца, пишет TV21.

Как пишет телекомпания, полярный день длится от 72 дней на севере Мурманской области. На юге Кольского полуострова этот период составляет до 20 дней.

Пик полярного дня обычно наступает 21 июня, в день летнего солнцестояния — тогда солнце находится максимально высоко.

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TV21 добавило, что в городе Кола и поселке Туманный полярный день начался одновременно с Мурманском. В городах Полярный, Снежногорск и Североморск, а также в селе Териберка — на день раньше, 19 мая.

В апреле стало известно, что в национальный парк «Русская Арктика» пришло полярное лето. Солнце совершенно перестало заходить за горизонт, но погода осталась изменчивой — сначала на острове Земля Александры была сильная метель, а затем ветер сменился на южный.

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