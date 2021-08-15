Названа вызывающая болезни сердца работа

В НИИ медицины труда рассказали, какая работа приводит к заболеваниям сердца

В НИИ медицины труда имени Измерова заявили, что перенапряжение, физические нагрузки, химические вещества, производственный шум, высокие и низкие температуры вызывают проблемы с сердечно-сосудистой системой, сообщает URA.RU.

Специалисты рассказали, что работа, связанная с психологическим и физическим перенапряжением негативно влияет на россиян и приводит к заболеваниям сердца. Эксперты назвали и другие факторы, которые отрицательно влияют на организм: среди них использование аэрозолей, вибрация, производственный шум, электромагнитное излучение, тепловое и холодовое воздействие, а также применение свинца, ртути, бензола и марганца.

Кроме того, ученые объяснили, какой тип деятельности ухудшает здоровье работников. Так, монотонный труд, низкая физическая активность (гипокинезия) и умственное перенапряжение вместе с производственными обстоятельствами оказывают негативное воздействие на россиян. Долгая деятельность в неблагоприятных условиях также усугубляют проблемы со здоровьем.

«Кардиоваскулярные заболевания (заболевания сердца и кровеносных сосудов — прим. «Ленты.ру») эксперты ВОЗ относят к производственно обусловленным. То есть они приумножаются по мере увеличения стажа работы в неблагоприятных условиях труда и в профессиональных группах без вредных факторов», — предупредили в НИИ.

Ранее россияне перечислили самые сложные профессии. Более половины опрошенных граждан посчитали наиболее трудной работу врача, около трети указали на сложность деятельности космонавта (34 процента) и шахтера (32 процента).