В ВКС России появятся экипажи женщин-летчиц

Заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России по военно-политической работе Александр Максимцев заявил, что на службе появятся экипажи женщин-летчиц. Его слова приводит ТАСС.

Сообщается, что сотрудники ВКС в настоящее время работают над методологией применения женских экипажей в современных военных авиационных частях. Максимцев отметил, что это новое направление для организации. «Подход к каждой будет индивидуальным, в соответствии с их профессиональными навыками», — подчеркнул он.

Известно, что курсантки проходят обучение в Краснодарском авиационном училище по специальностям военно-транспортная, дальняя, штурмовая и истребительная авиация. Первая группа была сформирована в 2017 году. Всего в учебном заведении обучают 15 девушек.

Краснодарское авиационное училище было основано в 1938 году. В период Великой Отечественной войны здесь осуществлялась ускоренная подготовка летчиков. Курсанты проходили обучение за полгода. В настоящий момент срок обучения составляет пять лет.