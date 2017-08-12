Краснодарское авиационное училище начнет обучать девушек

В Краснодарское авиационное училище впервые в истории России начнут принимать курсанток. Об этом рассказал министр обороны страны Сергей Шойгу, выступая на авиационном фестивале к 105-летию ВКС в парке «Патриот», сообщает РИА Новости.

«Есть огромное количество девушек, которые хотели бы стать военными летчицами, мы получали сотни писем, поэтому приняли решение — в этом году мы будем набирать первую группу девушек в Краснодарское военное авиационное училище», — пояснил глава оборонного ведомства.

Он уточнил, что девушек в училище будет немного — 15 человек. Первая группа приступит к обучению с октября.

В конце июля уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова высказалась за то, чтобы россиянки имели право проходить срочную службу. По словам омбудсмена, она получает обращения от девушек, которые хотят быть летчиками, но не могут, так как в летное училище принимают только мужчин. «Это резерв. Мне кажется, что срочная служба сегодня и в социальном, и в материальном плане, и плане будущего еще пока очень слаба», — добавила она.

Краснодарское авиационное училище было основано в 1938 году. В период Великой Отечественной войны здесь осуществлялась ускоренная подготовка летчиков. Курсанты проходили обучение за полгода.