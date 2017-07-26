Москалькова выступила за право женщин призываться в армию

Женщины должны иметь право нести срочную службу в армии. Такое мнение в среду, 26 июля, высказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.

«Может, не все меня поддержат, но я считаю, что девчонки у нас ущемлены в праве служить срочную службу солдатом. Им не разрешают, это неправильно. Мы крутые, мы можем… не хуже, чем мальчишки отслужить в армии», — сказала она, выступая на форуме «Территория смыслов на Клязьме».

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По словам омбудсмена, она получает обращения от девушек, которые хотят быть летчиками, но не могут, так как в летное училище принимают только мужчин. «Это резерв. Мне кажется, что срочная служба сегодня и в социальном, и в материальном плане, и плане будущего еще пока очень слаба», — добавила она.

Москалькова отметила, что сегодня российская армия стала сильнее, чем 10 лет назад, однако в ней по-прежнему остаются проблемы, передает «Интерфакс». Среди них омбудсмен назвала отсутствие индексации зарплат военнослужащих и недостаточную помощь вдовам погибших при исполнении военной службы.

В марте этого года министр обороны Сергей Шойгу поздравил с праздником 8 Марта всех женщин в армии, отметив, что там несут военную службу 45 тысяч россиянок, сообщала газета «Аргументы и факты».

В 2012 году Москалькова, занимавшая тогда пост депутата Госдумы от «Справедливой России», предложила призывать в армию всех девушек, достигших 18 лет. При этом она отметила, что для женщин служба должна быть добровольной. Инициативу Москальковой поддержал член комитета Госдумы по обороне Владимир Овсянников (фракция ЛДПР), в то время как представители «Единой России» и КПРФ раскритиковали эту идею.

Согласно пункту 1 статьи 22 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», призыву подлежат только граждане мужского пола. Женщины, желающие служить в армии, могут заключить контракт с Минобороны.