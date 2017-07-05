Разведчики ДНР обнаружили новую группу польских женщин-снайперов

Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики зафиксировала прибытие в прифронтовой район наемников Киева. Об этом заявил замком оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, сообщает Донецкое агентство новостей.

Речь идет о том, что в город Марьинка, расположенный на линии разграничения, приехала группа из 20 женщин-снайперов из Польши.

По словам Басурина, в подконтрольном украинским силовикам городе Красногоровка были замечены три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». «Наша разведка продолжает фиксировать сосредоточение запрещенных минскими договоренностями вооружений вдоль линии соприкосновения», — отметил заместитель командующего.

Материалы по теме «"Правый сектор" — это современный СС» Исповедь американского наемника о службе в рядах украинских радикалов

Он добавил, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины выпустили по ДНР 25 мин и снарядов.

Ранее в Луганской и Донецкой народных республиках неоднократно заявляли о том, что Киев привлекает иностранных наемников для участия в боевых действиях. Например, в июне этого года в Народной милиции ЛНР констатировали, что в населенные пункты, расположенные вблизи линии фронта, прибыло несколько сотен наемников из Прибалтики, Польши и Грузии со стрелковым оружием, БМП и БТРами. Лидер ДНР Александр Захарченко добавлял к этому списку стран Канаду и США.

Киев регулярно выступает с утверждениями о том, что подразделения российской армии воюют на стороне ополченцев Донбасса (в Москве данные обвинения отвергают). Кроме того, появлялась информация об участии граждан Сербии, Франции и Венгрии в боевых действиях против украинских силовиков.