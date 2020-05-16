В Сирии установили памятную табличку на месте гибели летчика Филипова

В сирийской провинции Идлиб установили памятную табличку, посвященную героической гибели майора ВКС России Романа Филипова. Табличку разместили у камня, из-за которого летчик в последние минуты жизни отстреливался от террористов, сообщает ТАСС.

«Здесь 3 февраля 2018 года принял последний бой Герой Российской Федерации майор Филипов Роман Николаевич. Вечная память и слава», — гласит гравюра. Надпись продублировала на русском и арабском языках.

После установки памятной таблички российские и сирийское военнослужащие возложили к ней цветы. Один из сослуживцев Филипова, Александр Погорельский, привез к мемориалу пилотку погибшего летчика. По словам Погорельского, товарищи традиционно обменивались личными вещами перед командировками — чтобы вернуться и забрать. «Вот я сейчас ее [пилотку] привез сюда. Вернуть ему», — сказал сослуживец.

Благодарность российской армии и в частности героически погибшему майору Филипову выразил и участвовавший в церемонии полковник сирийской армии Рами Маваз. Он подчеркнул, что сирийский народ чувствует себя в безопасности, зная, что российская авиация прикрывает их с воздуха.

В феврале 2018 году боевики сбили пилотируемый Филиповым штурмовик Су-25СМ, майор катапультировался и стал отбиваться от террористов, имея при себе один лишь пистолет. В ходе сражения летчик был тяжело ранен. Когда террористы приблизились к нему, он подорвал себя гранатой со словами «Это вам за пацанов!» Филипову посмертно присвоили звание Героя России.

В марте 2020 года журналисты ANNA-News обнаружили место, где майор принял последний бой. По словам одного из военкоров, чтобы определить его точное местонахождение, пришлось изучить множество видеоматериалов и сравнивать их с картой местности.

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