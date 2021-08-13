Названа главная ошибка фрилансеров в России

Главной ошибкой фрилансеров в России является то, что многие перерабатывают. Об этом РИА Новости рассказали в компании «СберУслуги».

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Специалисты объяснили, что, начиная работать на себя, люди часто берут слишком много заказов. Они советуют создать комфортный рабочий график и помнить, что эффективность работы непосредственно зависит от качества отдыха.

Помимо этого, эксперты дали совет, как фрилансеру найти первых клиентов и начать зарабатывать. Следует поискать заказчиков среди друзей и знакомых, написать о себе в социальных сетях и зарегистрироваться на соответствующих сервисах по заказу услуг, рекомендуют эксперты. Также внимание стоит обратить на «сарафанное радио». В компании добавили, что тем, кто работает на себя, следует подготовить портфолио, которое бы отражало их опыт и умения, и не забывать выдавать чеки за оказанные услуги.

Ранее сообщалось, что большая часть фрилансеров в России получает до 30 тысяч рублей дохода в месяц. При этом услугами наемных рабочих пользуются, как правило, небольшие компании, старающиеся снизить издержки. Согласно данным исследования консалтинговой компании PwC, 64 процента российских фрилансеров получают до 30 тысяч рублей в месяц, еще 17 процентов зарабатывают до 60 тысяч, 13 процентов — до 100 тысяч, и лишь 6 процентов получают более 100 тысяч рублей ежемесячно. При этом почти три четверти (73 процента) фрилансеров — люди в возрасте до 35 лет.

