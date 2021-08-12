Россияне рассказали о готовности потерять часть зарплаты ради удаленки

Треть опрошенных россиян (33 процента) заявили, что готовы пойти на снижение части зарплаты ради перехода на удаленку. Об этом говорится в исследовании сервиса Superjob, передает РБК.

При этом отказались снижать свои зарплатные ожидания ради перехода на дистанционную работу 40 процентов опрошенных, а еще 27 процентов затруднились с ответом на вопрос.

В среднем опрошенные рассказали о готовности потерять 10 процентов зарплаты при удаленке. При этом 17 процентов из них готовы получать на 5 процентов меньше, 9 процентов готовы на понижение в 10 процентов, по 2 процента готовы на уменьшение зарплаты на 15 процентов и 25 процентов, а еще 3 процента — на снижение на 20 процентов.

Тех, кто готов к денежным уступкам ради работы из дома, больше среди молодежи до 24 лет, а также респондентов с зарплатой менее 30 тысяч рублей (по 43 процента).

В то же время для работы дома частью заработка готова поступиться уже большая доля опрошенных россиян — не треть, как в случае с удаленкой, а 48 процентов. Однако в среднем уступить в деньгах ради работы из дома респонденты готовы в размере 9 процентов зарплаты.

Ранее сообщалось, что самую большую зарплату на удаленке в августе в России предлагают разработчику, владеющему языком программирования Flutter. Так, в компании по разработке мобильных приложений Flutter-разработчику готовы платить до 300 тысяч рублей.