Диетолог раскрыла пользу и опасность хурмы

Эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук «СМ-Клиника» Ульяна Румянцева рассказала, что хурма обладает не только диетическими свойствами, но и опасными. В ягоде содержится значительное количество танинов, которые ухудшают способность организма переваривать пищу, пишут «Известия».

Врач рассказала, что калорийность хурмы составляет всего 50–55 килокалорий на 100 граммов. Также ягода богата такими микроэлементами, как йод, железо, магний, калий, кальций, фосфор, марганец и витамины А, Е, С, группы В, бета-каротин и пектины, раскрыла Румянцева полезные свойства хурмы

Однако употребление хурмы в больших количествах грозит расстройством желудка. От ее употребления в пищу следует воздержаться пациентам сахарным диабетом, а также людям, страдающим геморроем, запорами и диареей. Диетолог посоветовала в среднем позволять себе по одной хурме в день.

Танины, придающие хурме вяжущее свойство, способствуют образованию комочков из пищи в желудке, которые чреваты возникновением вздутия живота, метеоризма, болей в желудке и запора.

«Термически обработанная (при тушении и запекании) хурма при добавлении в блюда из мяса и птицы уже не имеет такого вредного воздействия на пищеварительную систему. Хурму в качестве отдельного блюда — десерта можно сочетать с другими фруктами, а также с овощами, орехами и сырами в салатах», — заключила врач.