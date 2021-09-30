Россиянам назвали укрепляющие иммунитет осенние продукты определенного цвета

Осенние продукты определенного цвета помогут укрепить иммунитет. Речь идет об овощах и фруктах с оранжево-желтый оттенком, рассказала российский врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова в интервью «Известиям».

«В осенний период появятся уникальные продукты, имеющие оранжево-желтый оттенок. Это прежде всего овощи: морковь и тыква, а также фрукты: хурма, мандарины и апельсины», — сказала Дианова, отметив, что они способствуют поддержанию иммунитета.

Специалист объяснила, что морковь и тыква при правильной термической обработке дают положительный эффект для зрения и кожи. Она подчеркнула, что их важно комбинировать с нежирной сметаной либо оливковым маслом для лучшей работы полезных веществ. Диетолог назвала еще один полезный продукт — свежевыжатые соки с добавлением сливок.

«Стоит отметить, что осенние фрукты обладают дозозависимым эффектом. Поэтому нужно следить за их количеством в рационе. Меру нужно соблюдать во всем и всегда», — добавила эксперт.

Ранее диетологи назвали самый полезный суп. По мнению специалистов, им оказался чечевичный суп-пюре с содержанием двух аминокислот и растительных белков.