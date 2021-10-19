Названы идеальные продукты для ужина

Диетолог Елена Тай рассказала, что полезный ужин должен состоять из продуктов растительного происхождения, которые благотворно влияют на микрофлору пищеварительной системы. Об этом пишет РИА Новости.

Специалист посоветовала употреблять хумус и бобовые, в составе которых присутствуют микронутриенты, легкоусвояемые белки, пищевые волокна и пектины. По ее словам, идеальными продуктами для ужина являются горох, чечевица и фасоль.

«Благодаря наличию в составе нерастворимых волокон, медленных углеводов​ и протеина насыщение после ужина длится долго, пищеварение нормализуется», — сказала она.

Тай добавила, что бобовые имеют низкий гликемический индекс, что способствует поддержанию веса и снижению калорийности.

Ранее нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников призвал россиян не отказываться от употребления продуктов, которые содержат глютен. По словам специалиста, люди отказываются от крахмала, каш, хлеба, снижают калорийность и начинают худеть. Однако они выбирают продукты «якобы без глютена», а недобросовестные производители добавляют туда крахмал или огромное количество жиров.