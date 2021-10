Диетологи назвали способы борьбы с голодом во время диеты

Диетологи из США рассказали, как бороться с приступами голода во время диеты. Их советы публикует Eat This, Not That!

Врач-диетолог Дена Гершкович считает, что многие люди, которые пытаются похудеть, изнуряют себя длительными перерывами между приемами пищи, а потом набрасываются на жирное и сладкое. «Люди совершают ошибку, отказываясь от перекусов. Лучший метод борьбы с приступами голода — есть регулярно и сбалансированно», — считает специалист.

Диетолог Мелисса Митри назвала способ, с помощью которого худеющие могут смягчить тягу к вредным продуктам. «Если убеждать себя, что еда, которой вам хочется, "плохая", это только усилит тягу к ней. Лучше иногда позволить себе немного "запретной" еды, чтобы она не казалась чем-то невероятно привлекательным», — советует Митри.

Фитнес-тренер Джейми Хикки напоминает, что, находясь на диете, следует обязательно завтракать, причем продуктами, богатыми белками. По его словам, плотный завтрак позволит эффективно заглушить сигналы голода, которые в течение дня часто выливаются в перекусы вредной едой, вроде чипсов и других снеков.

Диетолог Кристина Таул считает, что заглушить острые приступы голода можно с помощью чая. «Чай помогает успокоить голодный желудок, а повышение уровня жидкости в организме позволяет смягчить тягу к еде», — говорит она.

Доктор Триста Бест рекомендует отказаться от еды и напитков из магазинов, которые маркируются как диетические и содержат заменители сахара. «Употребляя продукты с заменителями сахара, вы получаете меньше калорий, но исследования показывают, что они же становятся причиной переедания других продуктов», — говорит Бест.

Ранее эндокринолог и диетолог Анастасия Тараско назвала недорогие продукты для похудения. Она рекомендует включать в диетический рацион творог, индейку и разнообразные овощи, кроме тех, что содержат много крахмала.