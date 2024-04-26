Стало известно о получении ВСУ ракет ATACMS

Советник главы ДНР Кимаковский: ракеты ATACMS уже находятся на Украине

Переданные Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS уже находятся на территории страны. Об этом рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, его слова приводит ТАСС.

Ранее стало известно о тайной отправке ATACMS на Украину. Отмечается, что США включили их в мартовский пакет военной помощи без публичных заявлений.

По данным The New York Times, Киев получил более 100 таких ракет и уже успел использовать их в ходе боевых действий против России. В Пентагоне признали, что ракеты могут быть использованы для ударов по Крыму.