Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:33, 26 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о получении ВСУ ракет ATACMS

Советник главы ДНР Кимаковский: ракеты ATACMS уже находятся на Украине

Фото: United States Army / Handout / Reuters

Переданные Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS уже находятся на территории страны. Об этом рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, его слова приводит ТАСС.

Ранее стало известно о тайной отправке ATACMS на Украину. Отмечается, что США включили их в мартовский пакет военной помощи без публичных заявлений.

По данным The New York Times, Киев получил более 100 таких ракет и уже успел использовать их в ходе боевых действий против России. В Пентагоне признали, что ракеты могут быть использованы для ударов по Крыму.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Число жертв убийства в Херсонской области возросло до семи. Что известно о массовой расправе и кто ее совершил?

      Число убитых двумя военными в Херсонской области выросло

      Обнаружен гигантский полезный вирус

      Назван топ направлений для отдыха на майские праздники внутри России

      Иммунолог оценил опасность найденных в комарах и клещах новых вирусов

      Фитнес-тренер оценил реальность похудения с помощью шоколада

      США выведут основную часть войск из Нигера и Чада

      Экс-разведчик рассказал о вербовке наемников украинскими посольствами

      Задержанных за расправу российских военных передали военной полиции

      Тимошенко раскритиковала решение Киева

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше