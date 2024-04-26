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05:43, 26 апреля 2024Россия

Россиянка впала в кому и умерла после подтяжки лица

Во Владивостоке впавшая в кому после подтяжки лица женщина умерла

Фото: Marcelo Leal / Unsplash

Во Владивостоке 58-летняя женщина умерла после плановой операции по подтяжке лица. Во время процедуры россиянка впала в кому из-за анафилактического шока. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

«Вчера женщина умерла. По результатам вскрытия будет назначена комиссионная экспертиза», — высказался собеседник агентства. Он уточнил, что ход и результаты расследования уголовного дела были поставлены контроль прокуратуры.

Ранее московский продюсер и бизнесмен Петр Гаврилов умер после перенесенной пластической операции в клинике звездного хирурга Тимура Хайдарова. Гаврилов перенес хирургическое вмешательство, после чего был выписан из клиники и отправлен домой. Спустя три дня бизнесмен вызвал скорую и пожаловался на боли в области груди и живота, а также тяжесть при дыхании.

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      Маргарита Пименова
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